Сабалета попросил болельщиков «Манчестер Сити» поддержать Браво

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Хавьер Сабалета обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать вратаря команды Клаудио Браво. Голкипер проводит достаточно неуспешный сезон, по ходу которого неоднократно совершал грубые ошибки.

«Мы все должны поддержать Клаудио – игроки и болельщики. Он один из нас, и я просто хочу, чтобы болельщики «Манчестер Сити» дали ему массовую поддержку. Мы должны понимать, что, когда игроки приходят из других лиг, то им бывает трудно и требуется время для адаптации», – заявил Сабалета.

В текущем сезоне Браво провел в чемпионате Англии 19 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.