Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сабалета попросил болельщиков «Манчестер Сити» поддержать Браво

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Хавьер Сабалета обратился к болельщикам клуба с просьбой поддержать вратаря команды Клаудио Браво. Голкипер проводит достаточно неуспешный сезон, по ходу которого неоднократно совершал грубые ошибки.

    «Мы все должны поддержать Клаудио – игроки и болельщики. Он один из нас, и я просто хочу, чтобы болельщики «Манчестер Сити» дали ему массовую поддержку. Мы должны понимать, что, когда игроки приходят из других лиг, то им бывает трудно и требуется время для адаптации», – заявил Сабалета.

    В текущем сезоне Браво провел в чемпионате Англии 19 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2017 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11