Де Брюйне не сыграет против «МЮ» в матче Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Де Брюйне ушиб ногу и не может играть. Надеюсь, он выйдет на матчи против «Вест Бромвича» и «Барселоны», но даже насчет следующих выходных есть сомнения.

Пабло Сабалета, думаю, не сыграет с «МЮ». Венсан Компани может выйти на поле, но я не знаю, поставлю ли его на игру», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.