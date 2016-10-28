Гвардиола: «Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что руководство «Реала» предлагало ему возглавить мадридцев.

«Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер, да и мне самому это не подошло бы», – сказал Гвардиола.

Также испанец ответил на вопрос о состоянии Кевина Де Брюйне, Пабло Сабалеты и Бакари Санья.

«Им уже лучше, сейчас я не могу ничего сказать, извините. Я не знаю, смогут ли они сыграть против «Вест Бромвича».

Матч десятого тура АПЛ «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.