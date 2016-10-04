Гвардиола отключил Интернет в раздевалке «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лишил игроков доступа в Интернет в некоторых частях тренировочной базы, в том числе и в раздевалке.

Это сделано для того, чтобы игроки больше общались друг с другом. Кроме того, наставник запретил футболистам пользоваться мобильными устройствами во время совместных завтраков и ланчей. Об этом рассказал защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета.

«Он заставляет нас завтракать и есть ланч вместе в тренировочном центре. Раздевалка находится в самом низу, тремя этажами ниже. Там даже нет 3G-соединения. Мы отрезаны от мира», – сказал Сабалета.