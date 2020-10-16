Сабалета объявил о завершении карьеры

Аргентинский защитник Пабло Хавьер Сабалета решил завершить профессиональную карьеру.

«После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти великолепные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами.

Я благодарю всех, кто прошeл этот путь со мной: клубы, партнeров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей.

Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное всем спасибо», – написал 35-летний футболист в твиттере.