Сабалета объявил о завершении карьеры

Аргентинский защитник Пабло Хавьер Сабалета решил завершить профессиональную карьеру.
«После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти великолепные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами.
Я благодарю всех, кто прошeл этот путь со мной: клубы, партнeров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей.
Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное всем спасибо», – написал 35-летний футболист в твиттере.
- В течение карьеры Сабалета выступал за «Сан-Лоренсо», «Эспаньол», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
- За сборную Аргентины играл с 2005 по 2020 год, в его активе 58 матчей.
- Фулбек выиграл один трофей с Эспаньолом», шесть – с «Сити» и Олимпийские игры – со сборной.
Источник: Твиттер Пабло Сабалеты