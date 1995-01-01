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    Сабалета объявил о завершении карьеры

    Аргентинский защитник Пабло Хавьер Сабалета решил завершить профессиональную карьеру.

    «После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти великолепные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами.

    Я благодарю всех, кто прошeл этот путь со мной: клубы, партнeров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей.

    Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное всем спасибо», – написал 35-летний футболист в твиттере.

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    Источник: Твиттер Пабло Сабалеты

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