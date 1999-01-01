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    Сабалета: «Манчестер Сити» предлагает Месси идеальные условия. Это лучшее место, куда он может перейти»

    Бывший игрок сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Пабло Сабалета полагает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси следует перейти именно в манчестерский клуб. Летом футболист станет свободным агентом.

    «Если Месси решит покинуть «Барселону», он должен открыть для себя АПЛ. Это заинтересует его. Шанс познакомиться с английским футболом привлечет Месси, я думаю.

    «Манчестер Сити» предлагает Месси идеальные условия. Форвард хорошо знает Хосепа Гвардиолу, спортивного директора Чики Бегиристайна, генерального директора Феррана Сориано. Еще там есть Серхио Агуэро. Эти люди помогут Месси адаптироваться.

    Считаю, «Манчестер Сити» – лучшее место, куда Месси может перейти», – сказал Сабалета.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • В текущем сезоне Примеры Месси провел 20 матчей, забил 15 голов, сделал 3 результативные передачи.
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ и выиграл 16 последних матчей (с учетом всех турниров).

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    Источник: Mirror

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