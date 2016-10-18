Сабалета: «В «Барселоне» играют четверо из пяти лучших футболистов мира»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«У «Барселоны» есть опыт и четверо из пяти лучших игроков мира. Но мы не собираемся менять наш стиль из-за соперника.

Нет такой команды, которая приезжает на «Камп Ноу» и легко побеждает. Мы должны будем сыграть идеально и без ошибок, если собираемся победить.

Когда вы начинается играть в новом стиле, требуется время на обучение. Идея всегда одна – контролировать мяч и забивать, когда есть такая возможность. Мы постараемся контролировать игру и мяч. «Барселона тоже любит так играть, так что игра будет привлекательной», – сказал Сабалета.