Сабалета: «Самое главное – победить и выйти в полуфинал»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета ждет поддержки болельщиков в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Это будет один из самых важных матчей в истории клуба. Болельщики с нетерпением ждут поединка. Нам нужна их поддержка. Это очень важно, когда поклонники на протяжении всего матча активно переживают за нас.

Сегодня нам нужно победить и выйти в полуфинал. Это самое главное», – заявил Сабалета.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.