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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити: обзор матча 20 января 2019
Хаддерсфилд Таун
20.01.2019, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
18'
Данило
54'
Р. Стерлинг
56'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
80'
Замена
Ф. Делф
️️️️
И. Гюндоган
72'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
Замена
А. Притчард
️️️️
Ж. Бакуна
64'
59'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Фернандиньо
Замена
С. Мунье
️️️️
А. Дьякаби
59'
56'
ГОЛ! 0:3!
Л. Сане
Пас отдал
С. Агуэро
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
50'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Хогг
43'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
30'
27'
Желтая карточка
К. Уокер
18'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
26
Шиндлер
15
Лев
5
Конголо
2
Смит
7
Бакуна
40
Панчеон
7
Мбенза
6
Хогг
27
Дьякаби
10
Качунга
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
13
Данило
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
7
Бакуна
10
Притчард
10
Притчард
7
Бакуна
27
Дьякаби
9
Мунье
9
Мунье
27
Дьякаби
20
Гюндоган
18
Делф
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
5
Фернандиньо
21
Сильва
21
Сильва
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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