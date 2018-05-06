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Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 мая 2018
Манчестер Сити
06.05.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
76'
Желтая карточка
К. Лев
66'
Желтая карточка
Т. Смит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
30
Отаменди
6
Стоунз
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
11
Де Брюйне
3-2-3-1
1
Лоссль
25
Занка
94
Хадергьонай
15
Лев
2
Смит
5
Конголо
10
Притчард
13
Муй
6
Хогг
9
Мунье
Остались в запасе
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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