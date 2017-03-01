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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 марта 2017
Манчестер Сити
01.03.2017, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
5 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
30'
Л. Сане
35'
С. Агуэро (П)
38'
П. Хавьер Сабалета
73'
С. Агуэро
90'
К. Ихеначо
7'
Г. Банн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Сане
90'
ГОЛ! 5:1!
К. Ихеначо
90'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
79'
Замена
Ф. Делф
️️️️
К. Де Брюйне
75'
ГОЛ! 4:1!
С. Агуэро
73'
67'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Ф. Биллинг
61'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Лолли
54'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Г. Банн
ГОЛ! 3:1!
П. Хавьер Сабалета
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Агуэро
35'
34'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
30'
15'
Желтая карточка
М. Хадсон
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Банн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЛП
33
Гарри Банн
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
4
Дин Уайтхэд
ПП
11
Джо Лолли
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
3
Клиши
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Сабалета
5
Фернандиньо
24
Гарсия
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
3-3-1-2
1
Коулмэн
17
Холмс-Деннис
5
Хадсон
4
Горенц-Станкович
4
Уайтхэд
33
Банн
8
Биллинг
19
Пэйн
23
Куанер
11
Лолли
10
Сане
16
Навас
16
Навас
10
Сане
11
Де Брюйне
18
Делф
18
Делф
11
Де Брюйне
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
11
Лолли
2
Смит
2
Смит
11
Лолли
33
Банн
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
33
Банн
8
Биллинг
6
Хогг
6
Хогг
8
Биллинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
10
Элиас Качунга
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
12
Дэнни Уорд
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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