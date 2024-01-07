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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 января 2024
Манчестер Сити
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
33'
Ф. Фоден
37'
Х. Альварес
58'
Б. Джексон (АГ)
65'
Ф. Фоден
74'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
90'
+3
Желтая карточка
Б. Спенсер
81'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
Замена
М. Хэмилтон
️️️️
Ф. Фоден
76'
Замена
Д. Райт
️️️️
М. Ковачич
75'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Доку
Пас отдал
К. Де Брюйне
74'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
М. Ковачич
65'
61'
Замена
Б. Радулович
️️️️
А. Матос
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Джексон
58'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Х. Альварес
57'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Грилиш
57'
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Р. Льюис
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Х. Альварес
33'
Замена
М. Нуньес
️️️️
М. Аканджи
18'
13'
Желтая карточка
А. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
(К)
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
16
Джейкоб Райт
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Боян Радулович
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ортега
95
Аканджи
3
Диаш
24
Гвардиол
17
Гомес
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
10
Грилиш
14
Бобб
19
Альварес
4-3-2-1
21
Николлс
6
Хелик
4
Эдмондс-Грин
12
Лис
7
Джексон
15
Спенсер
5
Радони
26
Уайлс
42
Томас
6
Матос
37
Корома
8
Ковачич
16
Райт
16
Райт
8
Ковачич
95
Аканджи
27
Нуньес
27
Нуньес
95
Аканджи
47
Фоден
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
47
Фоден
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
10
Грилиш
19
Альварес
11
Доку
11
Доку
19
Альварес
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
6
Матос
25
Радулович
25
Радулович
6
Матос
Остались в запасе
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
84
16
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
6
7
Офсайды
0
4
Количество передач
958
179
Сейвы
2
3
Точность передач %
94
67
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
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