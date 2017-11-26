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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити: обзор матча 26 ноября 2017
Хаддерсфилд Таун
26.11.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
45+1'
Н. Отаменди (АГ)
47'
С. Агуэро (П)
84'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
87'
Желтая карточка
Д. Сильва
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Стерлинг
Желтая карточка
С. Мэлони
64'
63'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Хогг
56'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Отаменди
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-5-1
1
Лоссль
25
Занка
2
Мэлони
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
19
Уильямс
6
Хогг
10
Инс
3
ван Ла Парра
29
Депуатр
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
18
Делф
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
10
Элиас Качунга
ПВ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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