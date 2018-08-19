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Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 августа 2018
Манчестер Сити
19.08.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
6 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
25'
С. Агуэро
31'
Г. Жезус
35'
С. Агуэро
48'
Д. Сильва
75'
С. Агуэро
84'
Т. Конголо (АГ)
43'
Й. Горенц-Станкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
Т. Конголо
84'
84'
Замена
Р. Собхи
️️️️
С. Мунье
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
82'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Агуэро
76'
ГОЛ! 5:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Менди
75'
69'
Желтая карточка
К. Шиндлер
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Сильва
64'
61'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
А. Притчард
51'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 4:1!
Д. Сильва
48'
46'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
А. Сабири
43'
ГОЛ! 3:1!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
С. Мунье
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
35'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Эдерсон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
23
Менди
14
Ляпорт
4
Компани
6
Стоунз
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
20
Силва
9
Жезус
10
Агуэро
3-2-3-1
29
Хамер
94
Хадергьонай
15
Лев
4
Горенц-Станкович
2
Смит
5
Конголо
10
Сабири
8
Биллинг
10
Притчард
9
Мунье
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
21
Сильва
26
Марез
26
Марез
21
Сильва
10
Агуэро
10
Сане
10
Сане
10
Агуэро
10
Притчард
27
Дьякаби
27
Дьякаби
10
Притчард
9
Мунье
10
Собхи
10
Собхи
9
Мунье
10
Сабири
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Сабири
Остались в запасе
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Йонас Лоссль
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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