Де Брюйне побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу ассистов в АПЛ

В воскресенье «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» – 6:3.

Полузащитник Кевин Де Брюйне отдал две голевые передачи в дерби.

Теперь на счету бельгийца 94 ассиста в составе «Сити» в АПЛ. Это новый клубный рекорд.

Де Брюйне превзошел достижение Давида Силвы, при этом проведя в турнире на 91 матч меньше.