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    Де Брюйне побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу ассистов в АПЛ

    В воскресенье «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» – 6:3.

    Полузащитник Кевин Де Брюйне отдал две голевые передачи в дерби.

    Теперь на счету бельгийца 94 ассиста в составе «Сити» в АПЛ. Это новый клубный рекорд.

    Де Брюйне превзошел достижение Давида Силвы, при этом проведя в турнире на 91 матч меньше.

    • Де Брюйне – 94 ассиста в 218 матчах.
    • Силва – 93 ассиста в 309 матчах.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      bato83 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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