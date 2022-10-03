Де Брюйне побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу ассистов в АПЛ

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
В воскресенье «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» – 6:3.
Полузащитник Кевин Де Брюйне отдал две голевые передачи в дерби.
Теперь на счету бельгийца 94 ассиста в составе «Сити» в АПЛ. Это новый клубный рекорд.
Де Брюйне превзошел достижение Давида Силвы, при этом проведя в турнире на 91 матч меньше.
- Де Брюйне – 94 ассиста в 218 матчах.
- Силва – 93 ассиста в 309 матчах.