Силва покинул расположение сборной Испании по личным обстоятельствам

Сборная Испании после ничьей в матче с командой Германии (1:1) готовится ко встрече с Аргентиной.

Твиттер-аккаунт испанцев сообщил о том, что полузащитник Давид Силва уехал из расположение команды по личным обстоятельствам. О конкретных причинах отъезда 32-летнего хавбека не сообщается.

Напомним, в начале января стало известно о том, что ребенок Силвы родился недоношенным. В связи с этим «Манчестер Сити» предоставил ему выходные.

В текущем клубном сезоне игрок принял участие в 33 играх всех соревнований. На его счету девять мячей и 12 результативных передач.