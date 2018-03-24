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    Силва покинул расположение сборной Испании по личным обстоятельствам

    Сборная Испании после ничьей в матче с командой Германии (1:1) готовится ко встрече с Аргентиной.

    Твиттер-аккаунт испанцев сообщил о том, что полузащитник Давид Силва уехал из расположение команды по личным обстоятельствам. О конкретных причинах отъезда 32-летнего хавбека не сообщается.

    Напомним, в начале января стало известно о том, что ребенок Силвы родился недоношенным. В связи с этим «Манчестер Сити» предоставил ему выходные.

    В текущем клубном сезоне игрок принял участие в 33 играх всех соревнований. На его счету девять мячей и 12 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    24.03.2018 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 17:10

      А какой смысл дергать его на бестолковые товарники, если в семье проблемы

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