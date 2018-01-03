Сын Давида Силвы родился недоношенным и борется за жизнь, поэтому игрок отсутствует в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва сообщил о рождении сына Матео. Ребенок появился на свет недоношенным и сейчас борется за жизнь.

«Хочу поблагодарить всех за любовь и добрые слова, которые я получил в последние несколько недель. Особенно благодарю моих одноклубников, тренера и весь персонал клуба за понимание моей ситуации.

Также хочу поделиться новостью о рождении моего сына Матео, который родился недоношенным. Он каждый день борется за жизнь и медицинский персонал помогает ему», — написал Силва в своем твитере.

Напомним, что полузащитник не принимал участие в матчах «Манчестер Сити» с 23 декабря. Ранее не сообщалось о причинах отсутствия испанца в заявке на игры. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что Силва вернется, когда решит все свои личные проблемы.