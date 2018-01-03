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    Сын Давида Силвы родился недоношенным и борется за жизнь, поэтому игрок отсутствует в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва сообщил о рождении сына Матео. Ребенок появился на свет недоношенным и сейчас борется за жизнь.

    «Хочу поблагодарить всех за любовь и добрые слова, которые я получил в последние несколько недель. Особенно благодарю моих одноклубников, тренера и весь персонал клуба за понимание моей ситуации.

    Также хочу поделиться новостью о рождении моего сына Матео, который родился недоношенным. Он каждый день борется за жизнь и медицинский персонал помогает ему», — написал Силва в своем твитере.

    Напомним, что полузащитник не принимал участие в матчах «Манчестер Сити» с 23 декабря. Ранее не сообщалось о причинах отсутствия испанца в заявке на игры. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что Силва вернется, когда решит все свои личные проблемы.

    Источник: Twitter

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    03.01.2018 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 3 января 2018, 18:37

      Здоровья, он вытащит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 января 2018, 18:25

      Здоровья малышу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 января 2018, 16:55

      Страшно...пусть все будет хорошо

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 января 2018, 16:18

      Здоровья малышу,пусть Бог поможет семье.
      Не хочется,чтобы малыши умирали.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Татарин за ЦСКА 3 января 2018, 16:35

      Дети, самое дорогое что есть у человека!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Сильвербой 3 января 2018, 17:42

      По себе знаю!!!))))

      1
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