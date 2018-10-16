Озил – лучший создатель голевых моментов в топ-5 лиг Европы за последние 12 лет

Озил мастер последнего паса, просто в Реале при Моуриньо он это делал очень хорошо.
Статистическо-аналитическая компания Opta опубликовала статистику лучших футболистов топ-5 лиг Европы по показателю «количество созданных голевых моментов».
Показатели учитывают действия игроков с 1-го июля 2006 года по 15-е октября 2018.
1. Месут Озил, «Шальке»/«Вердер»/«Реал»/«Арсенал» – 1033 голевых момента;
2. Димитри Пайет, «Нант»/«Сент-Этьен»/«Лилль»/«Вест Хэм»/«Марсель» – 1016;
3. Сеск Фабрегас, «Арсенал»/«Барселона»/«Челси» – 932;
4. Давид Сильва, «Валенсия»/«Манчестер Сити» – 886;
5. Лионель Месси, «Барселона» – 861;
6. Эден Азар, «Лилль»/«Челси» – 794;
7. Марек Гамшик, «Наполи» – 740;
8. Хуан Мата, «Валенсия»/«Челси»/«Манчестер Юнайтед» – 723;
9. Франческо Тотти, «Рома» – 696;
10. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»/«Реал»/«Ювентус» – 695.
Напомним, в топ-5 лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Тотти – единственный футболист списка, который завершил карьеру. Напомним, итальянец ушел из футбола в мае 2017-го года.