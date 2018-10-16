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    Какой вы футболист?

    Озил – лучший создатель голевых моментов в топ-5 лиг Европы за последние 12 лет

    Статистическо-аналитическая компания Opta опубликовала статистику лучших футболистов топ-5 лиг Европы по показателю «количество созданных голевых моментов».

    Показатели учитывают действия игроков с 1-го июля 2006 года по 15-е октября 2018.

    1. Месут Озил, «Шальке»/«Вердер»/«Реал»/«Арсенал» – 1033 голевых момента;

    2. Димитри Пайет, «Нант»/«Сент-Этьен»/«Лилль»/«Вест Хэм»/«Марсель» – 1016;

    3. Сеск Фабрегас, «Арсенал»/«Барселона»/«Челси» – 932;

    4. Давид Сильва, «Валенсия»/«Манчестер Сити» – 886;

    5. Лионель Месси, «Барселона» – 861;

    6. Эден Азар, «Лилль»/«Челси» – 794;

    7. Марек Гамшик, «Наполи» – 740;

    8. Хуан Мата, «Валенсия»/«Челси»/«Манчестер Юнайтед» – 723;

    9. Франческо Тотти, «Рома» – 696;

    10. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»/«Реал»/«Ювентус» – 695.

    Напомним, в топ-5 лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

    Тотти – единственный футболист списка, который завершил карьеру. Напомним, итальянец ушел из футбола в мае 2017-го года.

    Источник: Opta

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    16.10.2018 00:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 16 октября 2018, 10:26

      Озил мастер последнего паса, просто в Реале при Моуриньо он это делал очень хорошо.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 октября 2018, 02:34

      он такой крутой только в сми???

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 октября 2018, 01:46

      Осталось теперь понять, что такое "голевой момент"..

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Schicko_008 16 октября 2018, 06:32

      вот-вот. какие критерии? Может просто посчитать голевые пасы и не изобретать велосипед?

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