Озил – лучший создатель голевых моментов в топ-5 лиг Европы за последние 12 лет

Статистическо-аналитическая компания Opta опубликовала статистику лучших футболистов топ-5 лиг Европы по показателю «количество созданных голевых моментов».

Показатели учитывают действия игроков с 1-го июля 2006 года по 15-е октября 2018.

1. Месут Озил, «Шальке»/«Вердер»/«Реал»/ «Арсенал» – 1033 голевых момента;

2. Димитри Пайет, «Нант»/«Сент-Этьен»/«Лилль»/«Вест Хэм»/ «Марсель» – 1016;

3. Сеск Фабрегас, «Арсенал»/«Барселона»/ «Челси» – 932;

4. Давид Сильва, «Валенсия»/ «Манчестер Сити» – 886;

5. Лионель Месси, «Барселона» – 861;

6. Эден Азар, «Лилль»/ «Челси» – 794;

7. Марек Гамшик, «Наполи» – 740;

8. Хуан Мата, «Валенсия»/«Челси»/ «Манчестер Юнайтед» – 723;

9. Франческо Тотти, «Рома» – 696;

10. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»/«Реал»/ «Ювентус» – 695.

Напомним, в топ-5 лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Тотти – единственный футболист списка, который завершил карьеру. Напомним, итальянец ушел из футбола в мае 2017-го года.