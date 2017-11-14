Хурадо: «У России есть шансы на удачный исход матча с Испанией»

Бывший футболист «Спартака» Мануэль Хурадо верит, что сборная России сможет дать бой сборной Испании в предстоящем товарищеском матче.

«Иско — большая потеря для сборной Испании. Сегодня он наравне с Давидом Силвой является одним из лидеров национальной команды. Но я уверен: тренер придумает, как его заменить.

В целом мне кажется, что у России есть шансы на удачный исход матча, хотя это крайне сложно. Все-таки Испания — одна из сильнейших сборных планеты», – сказал Хурадо.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.