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    Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира

    В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал». Встреча, которая состоялась сегодня на «Уэмбли», завершилась в пользу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0.

    Голами отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Силва.

    Кубок английской лиги. Финал

    Манчестер Сити – Арсенал – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Агуэро, 18; 2:0 – Компани, 58; 3:0 – Силва, 65.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 февраля 2018, 10:54

      Сити действительно сильнейший на данный момент в АПЛ. Ну а Арсеналу надо менять тренера , время Венгера прошло , как это не прискорбно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:19

      жаль что даже кубок лиги и то взять не получилось Арсеналу.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 февраля 2018, 21:51

      Предсказуемо было, но думал будет борьба

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 25 февраля 2018, 21:34

      Арсенал морально устарел

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 21:27

      Арсенал мертвый клуб, ну купил они Оби, а толку от него 0

      8
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