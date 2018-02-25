Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал». Встреча, которая состоялась сегодня на «Уэмбли», завершилась в пользу команды Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0.

Голами отметились Серхио Агуэро, Венсан Компани и Давид Силва.

Кубок английской лиги. Финал

Манчестер Сити – Арсенал – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Агуэро, 18; 2:0 – Компани, 58; 3:0 – Силва, 65.

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