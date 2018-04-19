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    Де Брюйне – главный претендент на награду лучшему плеймейкеру АПЛ

    В английской Премьер-лиге решили учредить новую награду по итогам сезона, которая будет вручаться лучшему плеймейкеру. Сейчас лига награждает по окончании чемпионата лучшего бомбардира (Золотая бутса) и самого надежного вратаря (Золотая перчатка).

    Наиболее вероятным претендентом на победу в данной номинации является полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На его счету в текущем сезоне 15 результативных передач. По этому показателю он опережает ближайшего преследователя на три пункта – своего партнера по команде Лероя Сане. Третьим в этом списке идет еще один представитель «горожан» – Давид Силва, на счету которого 11 передач.

    Источник: Daily Mail

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    19.04.2018 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 апреля 2018, 15:07

      Логично

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 апреля 2018, 09:32

      Все из Сити - чемпионская команда.

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