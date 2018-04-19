Де Брюйне – главный претендент на награду лучшему плеймейкеру АПЛ

В английской Премьер-лиге решили учредить новую награду по итогам сезона, которая будет вручаться лучшему плеймейкеру. Сейчас лига награждает по окончании чемпионата лучшего бомбардира (Золотая бутса) и самого надежного вратаря (Золотая перчатка).

Наиболее вероятным претендентом на победу в данной номинации является полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. На его счету в текущем сезоне 15 результативных передач. По этому показателю он опережает ближайшего преследователя на три пункта – своего партнера по команде Лероя Сане. Третьим в этом списке идет еще один представитель «горожан» – Давид Силва, на счету которого 11 передач.