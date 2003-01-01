Daily Mail: «Манчестер Сити» готов потратить на трансферы более 100 миллионов, чтобы догнать «Ливерпуль»

за 100 лямов,и даже фунтов, Килиана Мопеда из ПСЖ даже не хватит купить,разве что может в полузащиту Глушака с Мамаевым,а в нападение Зюбу с Кокориным,да и то этих денег не хватит,чтобы догонять Ливерпуль...
По информации Daily Mail, владельцы «Манчестер Сити» собирается выделить более 100 миллионов фунтов на новые трансферы.
Руководство «горожан» планирует при помощи этих вливаний догнать «Ливерпуль», лидирующий в АПЛ. «Ман Сити» нацелен на покупку центрального защитника, полузащитника – на замену Давиду Силве, и форварда – на замену Серхио Агуэро.
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте