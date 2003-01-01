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    Daily Mail: «Манчестер Сити» готов потратить на трансферы более 100 миллионов, чтобы догнать «Ливерпуль»

    По информации Daily Mail, владельцы «Манчестер Сити» собирается выделить более 100 миллионов фунтов на новые трансферы.

    Руководство «горожан» планирует при помощи этих вливаний догнать «Ливерпуль», лидирующий в АПЛ. «Ман Сити» нацелен на покупку центрального защитника, полузащитника – на замену Давиду Силве, и форварда – на замену Серхио Агуэро.

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1545

      koli4ka 20 минут назад

      за 100 лямов,и даже фунтов, Килиана Мопеда из ПСЖ даже не хватит купить,разве что может в полузащиту Глушака с Мамаевым,а в нападение Зюбу с Кокориным,да и то этих денег не хватит,чтобы догонять Ливерпуль...

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    • ...
      Рейтинг: +305

      Serega 68 26 минут назад

      ПСЖ не ДОГНАТЬ

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