АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура АПЛ.

Игра, проходившая сегодня на «Энфилде», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и опережает ближайшего преследователя («Лестер») на восемь очков. «Сити» занимает четвертое место, имея на счету 25 очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Фабиньо, 6; 2:0 – Салах, 13; 3:0 – Мане, 51; 3:1 – Б. Силва, 78.

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