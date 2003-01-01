АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

Епать тут орут сити мешок все дела )))) идиоты ливер такой же мешок как и все . И не говорите что не так . Живут за счёт америкоских спонсоров . Если бы не пиндосы так бы ливер продувал как раньше Анжи ))) PS:мне пох ваши Минусы. Щас начнёте барса мешок и тд и тп ))) у барсы нет владельца . Барса уникальный клуб . ФК "Барселона" является акционерным обществом открытого типа, большинством его акционеров являются простые болельщики. Так что кукареку ваши засуньте себе . Ливерпуль с победой .
«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура АПЛ.
Игра, проходившая сегодня на «Энфилде», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и опережает ближайшего преследователя («Лестер») на восемь очков. «Сити» занимает четвертое место, имея на счету 25 очков.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Фабиньо, 6; 2:0 – Салах, 13; 3:0 – Мане, 51; 3:1 – Б. Силва, 78.