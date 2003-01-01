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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и закрепился на первом месте

    «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура АПЛ.

    Игра, проходившая сегодня на «Энфилде», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и опережает ближайшего преследователя («Лестер») на восемь очков. «Сити» занимает четвертое место, имея на счету 25 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фабиньо, 6; 2:0 – Салах, 13; 3:0 – Мане, 51; 3:1 – Б. Силва, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии37
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      Рейтинг: +3730

      dinar7777dinar 15 минут назад

      Епать тут орут сити мешок все дела )))) идиоты ливер такой же мешок как и все . И не говорите что не так . Живут за счёт америкоских спонсоров . Если бы не пиндосы так бы ливер продувал как раньше Анжи ))) PS:мне пох ваши Минусы. Щас начнёте барса мешок и тд и тп ))) у барсы нет владельца . Барса уникальный клуб . ФК "Барселона" является акционерным обществом открытого типа, большинством его акционеров являются простые болельщики. Так что кукареку ваши засуньте себе . Ливерпуль с победой .

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      Рейтинг: +47

      TANNER > dinar7777dinar 7 минут назад

      Ливерпуль 70% топ игроков которые у них есть сейчас купил после продажи своих лидеров + какую то часть добавили владельцы, какие то деньги заработали в ЛЧ/АПЛ.. Ливерпуль в отличие от Сити не покупает игроков на 3 состава, что бы по итогу у них траты/прибыль были в -300 млн за сезон. У Ливерпуля такого никогда никогда не было.

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      Рейтинг: +206

      Lesha VV 52 минуты назад

      Отдайте Ливерпулю чемпионство прямо сейчас .

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      Рейтинг: +3730

      dinar7777dinar > Lesha VV 14 минут назад

      В 14 году ливер тоже не плохо шёл . Все ещё впереди . Но задел хороший .

      0
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      Рейтинг: +427

      Серж 69 1 час назад

      Да,Ливер прямо таки неудержим!Когда смотришь его игру,и потуги наших клубов,становится грустно,там не просто пропасть,а Марианская впадина,и мы на дне её.

      4
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      Рейтинг: +437

      Сенситив 1 час назад

      вот это матч, приятный глазу, с веером лихих атак,
      и ливер показал мешкам, кто тут хозяин в доме, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +280

      Rainmaker > Сенситив 13 минут назад

      стихами говорите, батенька! :)

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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...Гвардиола – о работе в Италии: «Почему бы и нет. Я люблю эту страну»
      ПОРА, ХОСЕПА!)))))

      0
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      Рейтинг: +1862

      Борат 1 час назад

      Пора и ливеру взять апл)

      3
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      Рейтинг: +677

      Toomans 1 час назад

      Блин, как я рад за красных. Ппц, давно так не болел за иностранный клуб. Но эти парни невольно вызывают симпатию!

      2
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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > Toomans 1 час назад

      занятно....
      А какой, простите, "не иностранный клуб", ПО ВАШЕМУ, играет лучше Ливерпуля?)))

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      Рейтинг: +677

      Toomans > ivan-football-fan 1 час назад

      Неадекватный вопрос и не по теме. Я писал, что давно не болел за иностранный клуб. А кто лучше играет мне до лампочки.

      0
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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > Toomans 51 минуту назад

      Так... Вы болеете не за иностранный клуб...В КАКОМ ВИДЕ СПОРТА?
      Или...речь вообще не про спорт?

      0
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      Рейтинг: +11220

      Garrincha58 1 час назад

      но всё ещё впереди в АПЛ всякое случалось, но хотелось бы чтобы наконец то Ливерпуль выиграл АПЛ

      3
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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan 1 час назад

      Ну, что? Финал следующей ЛЧ: Ливерпуль - Лестер?))))))))))

      0
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      Рейтинг: +11220

      Garrincha58 > ivan-football-fan 1 час назад

      вряд ли

      0
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      Рейтинг: +677

      Toomans > Garrincha58 1 час назад

      Заметь, это две самые играющие команды, помимо Мансити. Было бы интересно!

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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > Garrincha58 1 час назад

      ))))))))))
      Спорим на шоколадку?!)))))))))

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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > Toomans 1 час назад

      ))+

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      Рейтинг: +677

      Toomans > ivan-football-fan 1 час назад

      Чувствую, кто-то сладкого получит в мае))))

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      Рейтинг: +126

      k2-91 1 час назад

      Шедевральный матч от Ливерпуля! У Ман Сити конечно проблемы с составом, но тем не менее, победа от этого не менее приятна. Ливерпуль очень хорошо создавал моменты и они были гораздо острее соперников. Во втором тайме грамотно придержали мяч и Сити, такое впечатление вообще приуныл и сдался, лишь в конце второго тайма стали похожи сами на себя и пошли вперёд, воодушивившись голом Бернардо. Но было уже поздно. Ливерпуль по делу обыграл Сити.

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      Рейтинг: +4684

      ivan-football-fan > k2-91 1 час назад

      были гораздо сильнее!)+

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