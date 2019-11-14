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Материалы

Ливерпуль - Манчестер Сити

10.11.2019, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 12 тур Ливерпуль - Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2019

4 августа, воскресенье 17:00 Ливерпуль 1:1
(4:5)п		 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
3 января, четверг 23:00 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль
8 тур
7 октября, воскресенье 18:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити
Международный кубок чемпионов 2018

26 июля, четверг 03:00 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 10 апреля, вторник 21:45 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль
Лига чемпионов (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 4 апреля, среда 21:45 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
14 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити
4 тур
9 сентября, суббота 14:30 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
19 тур
31 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
2 марта, среда 23:00 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
Финал
28 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 1:1
(1:3)п		 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 15:00 Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити
2 тур
25 августа, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

31 июля, четверг 03:00 Ливерпуль 2:2
(3:1)п		 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 16:37 Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити
18 тур
26 декабря, четверг 21:30 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль
2 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
3 января, вторник 23:59 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
13 тур
27 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
11 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити
2 тур
23 августа, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль
13 тур
21 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
22 февраля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Манчестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
20 тур
30 декабря, воскресенье 19:00 Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 ноября 2019, 13:44

    Ливерпуль красавцы!!!

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 10 ноября 2019, 21:03

    Эффект Клоппа. Ливерпуль просто шикарен сегодня. Даешь 4:0

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    Рейтинг: +1080

    Красный май 10 ноября 2019, 20:42

    Ливерпуль сегодня шикарен.

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 10 ноября 2019, 20:23

    Такой матч, а смотреть не где. Всякую херню показывают, а такие матчи платные.

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    Рейтинг: +1080

    Красный май 10 ноября 2019, 20:18

    Доставляет как бомбит у стерлинга.

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    Рейтинг: +261

    Ушат Помоев 10 ноября 2019, 19:19

    Ливер обязан просто катнуть на классе МС!!!

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    Рейтинг: +261

    Ушат Помоев > Ушат Помоев 10 ноября 2019, 20:39

    Я же говорил!

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    Рейтинг: +22

    ulimulik 10 ноября 2019, 14:15

    YNWA, подарите нашим лицам смайлики.

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