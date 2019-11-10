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Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 10 ноября 2019
Ливерпуль
10.11.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
6'
Фабиньо
13'
М. Салах
51'
С. Мане
78'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Салах
87'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
79'
78'
ГОЛ! 3:1!
Б. Силва
Пас отдал
Анхелиньо
71'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
65'
Желтая карточка
Родри
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
61'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Хендерсон
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
13'
ГОЛ! 1:0!
Фабиньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-1-2-3-1
1
Браво
2
Уокер
6
Стоунз
17
Анхелиньо
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
20
Силва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Салах
2
Гомес
2
Гомес
10
Салах
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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