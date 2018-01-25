Де Брюйне: «Манчестер Сити» играет ради Силвы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал ситуацию одноклубника Давида Силвы.

В начале года новорожденный сын испанца Матео появился на свет раньше срока и испытывает проблемы со здоровьем.

«У нас проблемы в полузащите. Я должен выкладываться больше, потому что у Силвы личные проблемы, но я не против.

Мы все играем ради него. Его ситуация в 10 раз хуже, чем усталость после тяжелого матча», – сказал бельгиец в интервью HLN.

После недельного перерыва по семейным обстоятельствам в конце 2017 года Силва вернулся на поле 2 января и принял участие в четырех встречах. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока