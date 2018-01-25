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    Де Брюйне: «Манчестер Сити» играет ради Силвы»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал ситуацию одноклубника Давида Силвы.

    В начале года новорожденный сын испанца Матео появился на свет раньше срока и испытывает проблемы со здоровьем.

    «У нас проблемы в полузащите. Я должен выкладываться больше, потому что у Силвы личные проблемы, но я не против.

    Мы все играем ради него. Его ситуация в 10 раз хуже, чем усталость после тяжелого матча», – сказал бельгиец в интервью HLN.

    После недельного перерыва по семейным обстоятельствам в конце 2017 года Силва вернулся на поле 2 января и принял участие в четырех встречах. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

    Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      MU777 25 января 2018, 22:41

      Здоровья малышу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Магомед898989 25 января 2018, 16:31

      Респект Кевин. ты молочина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      f50 25 января 2018, 13:12

      Человечище

      0
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