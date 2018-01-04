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    Кэррик поддержал Давида Силву, сын которого родился недоношенным

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик обратился к хавбеку «Манчестер Сити» Давиду Силве.

    Ранее стало известно о том, что новорожденный сын испанца Матео родился раньше срока и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

    «Некоторые вещи в жизни намного важнее, чем футбол. Давид, желаю всего наилучшего тебе и твоему малышу», – написал 36-летний англичанин в твиттере.

    Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, комментируя ситуацию, сказал, что семья – самое главное в жизни.

    Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока

    Источник: Twitter

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    04.01.2018 18:50
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