Кэррик поддержал Давида Силву, сын которого родился недоношенным

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик обратился к хавбеку «Манчестер Сити» Давиду Силве.

Ранее стало известно о том, что новорожденный сын испанца Матео родился раньше срока и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Некоторые вещи в жизни намного важнее, чем футбол. Давид, желаю всего наилучшего тебе и твоему малышу», – написал 36-летний англичанин в твиттере.

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, комментируя ситуацию, сказал, что семья – самое главное в жизни.

Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока