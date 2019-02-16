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    Гвардиола: «Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, и он выступает на таком уровне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» (4:1).

    «Мы были спокойны во втором тайме и показали отличную игру, учитывая условия.

    Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, он борется и выступает на таком уровне. Давид – фантастический игрок, что я еще могу добавить?

    Мы идем от игры к игре. Матч с «Челси» будет отличаться от того, что было здесь. В мае и июне мы посмотрим, как мы в итоге сыграли, но в феврале важно оставаться во всех турнирах. Результат будет в конце сезона, а сейчас надо восстановиться и подготовиться к нашей поездке в Германию», – сказал Гвардиола.

    • 20 февраля «Сити» сыграет с «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • 24 февраля команда Гвардиолы сыграет в финале Кубка лиги с «Челси».

    Источник: BBC

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    16.02.2019 23:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:38

      Это пример всем игрокам в возрасте что бы о них говорили такие слова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 февраля 2019, 06:23

      Давид Силва ключевой игрок в Сити, как и Модрич в Реале. Таким игрокам, хоть и возрастным трудно сразу найти замену, нужны годы!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 23:25

      Невероятно, но "горожане" в отличие от других топ-клубов АПЛ, всё ещё выступают на 4-е фронта. Откуда у них берутся силы, не скажется это на их функциональном состоянии в апреле, а может уже и в конце марта ?

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