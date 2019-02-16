Гвардиола: «Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, и он выступает на таком уровне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» (4:1).

«Мы были спокойны во втором тайме и показали отличную игру, учитывая условия.

Давид Силва играет невероятно. Ему 33 года, он борется и выступает на таком уровне. Давид – фантастический игрок, что я еще могу добавить?

Мы идем от игры к игре. Матч с «Челси» будет отличаться от того, что было здесь. В мае и июне мы посмотрим, как мы в итоге сыграли, но в феврале важно оставаться во всех турнирах. Результат будет в конце сезона, а сейчас надо восстановиться и подготовиться к нашей поездке в Германию», – сказал Гвардиола.