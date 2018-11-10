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    Силва: «Завершение карьеры в сборной? Я рад, что могу больше времени проводить с сыном»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва рассказал о решении завершить карьеру в сборной Испании, это связано с рождением у футболиста сына. Ребенок родился недоношенным, врачи пять месяцев боролись за его жизнь.

    «Моя семья и я уверены, что я мог бы играть сейчас. Но я наслаждаюсь тем, что могу проводить больше времени со своим сыном, пока я не путешествую со сборной.

    Я собирался покинуть «Сити» в 2020 году? Я не знаю. Может быть. В теории у меня осталось полтора года. Но в футболе все быстро меняется, не так ли?

    Я собираюсь сконцентрироваться на том, чтобы насладиться каждой минутой между этим моментом и тем [когда контракт истечет – прим. «Бомбардира»]», – сказал Силва.

    Силва объявил о завершении карьеры в сборной летом после ЧМ-2018. 18 ноября он нанесет почетный удар по мячу перед товарищеским матчем против сборной Боснии и Герцеговины и официально завершит карьеру в национальной команде.

    Источник: Daily Mail

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    10.11.2018 17:39
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