Силва: «Завершение карьеры в сборной? Я рад, что могу больше времени проводить с сыном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва рассказал о решении завершить карьеру в сборной Испании, это связано с рождением у футболиста сына. Ребенок родился недоношенным, врачи пять месяцев боролись за его жизнь.

«Моя семья и я уверены, что я мог бы играть сейчас. Но я наслаждаюсь тем, что могу проводить больше времени со своим сыном, пока я не путешествую со сборной.

Я собирался покинуть «Сити» в 2020 году? Я не знаю. Может быть. В теории у меня осталось полтора года. Но в футболе все быстро меняется, не так ли?

Я собираюсь сконцентрироваться на том, чтобы насладиться каждой минутой между этим моментом и тем [когда контракт истечет – прим. «Бомбардира»]», – сказал Силва.

Силва объявил о завершении карьеры в сборной летом после ЧМ-2018. 18 ноября он нанесет почетный удар по мячу перед товарищеским матчем против сборной Боснии и Герцеговины и официально завершит карьеру в национальной команде.