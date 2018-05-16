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    Сын Давида Сильвы выписан из больницы. Врачи боролись за его жизнь пять месяцев

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился радостной новостью. Его сын Матео выписан из больницы. Ребенок появился на свет недоношенным в конце 2017 года. На протяжении пяти месяцев доктора боролись за его жизнь.

    «Мы, наконец-то, едем домой! Мы будем вечно благодарны потрясающей команде врачей из отделения интенсивной терапии педиатрии больницы Каса-де-Салюд за их профессионализм и человечное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!» – написал Сильва на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 15:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 мая 2018, 20:50

      Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 20:34

      Хрошо когда есть такие доктора. Здоровья малышу.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 19:46

      Здоровья всем детям в мире! И чтобы был мир во всем мире!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:59

      молодцы врачи, очень ответственно и профессионально сделали свою работу, ну а Давиду и малышу здоровья!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 мая 2018, 18:01

      Всем детям которые болеет, желаем здоровья

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 16 мая 2018, 17:31

      Здоровья малышу, врачам уважение!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 мая 2018, 16:52

      Вот счастье настоящее!!! Ради этого жить стоит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 мая 2018, 16:36

      Здоровья и счастья малышу!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 мая 2018, 15:51

      Похлопаем Товарищи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 мая 2018, 15:50

      Здоровья здоровья и здоровья малышу

      6
      Ответить
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