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  • Сын Давида Сильвы выписан из больницы. Врачи боролись за его жизнь пять месяцев

Сын Давида Сильвы выписан из больницы. Врачи боролись за его жизнь пять месяцев

16 мая 2018, 15:14
10

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился радостной новостью. Его сын Матео выписан из больницы. Ребенок появился на свет недоношенным в конце 2017 года. На протяжении пяти месяцев доктора боролись за его жизнь.

«Мы, наконец-то, едем домой! Мы будем вечно благодарны потрясающей команде врачей из отделения интенсивной терапии педиатрии больницы Каса-де-Салюд за их профессионализм и человечное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!» – написал Сильва на своей странице в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Сильва Давид
Комментарии (10)
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Stavropolets
1526475000
Здоровья здоровья и здоровья малышу
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Жёлто-синий
1526475118
Похлопаем Товарищи
Ответить
С-Пб on-line
1526477797
Здоровья и счастья малышу!!!
Ответить
edw7777
1526478722
Вот счастье настоящее!!! Ради этого жить стоит!
Ответить
mig28
1526481113
Здоровья малышу, врачам уважение!!!
Ответить
САНЁК17
1526482873
Всем детям которые болеет, желаем здоровья
Ответить
OfaZavr
1526486371
молодцы врачи, очень ответственно и профессионально сделали свою работу, ну а Давиду и малышу здоровья!
Ответить
BlackMurder
1526489174
Здоровья всем детям в мире! И чтобы был мир во всем мире!
Ответить
zigbert
1526492052
Хрошо когда есть такие доктора. Здоровья малышу.
Ответить
Axe111
1526493035
Здоровья!
Ответить
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