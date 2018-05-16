Сын Давида Сильвы выписан из больницы. Врачи боролись за его жизнь пять месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился радостной новостью. Его сын Матео выписан из больницы. Ребенок появился на свет недоношенным в конце 2017 года. На протяжении пяти месяцев доктора боролись за его жизнь.

«Мы, наконец-то, едем домой! Мы будем вечно благодарны потрясающей команде врачей из отделения интенсивной терапии педиатрии больницы Каса-де-Салюд за их профессионализм и человечное отношение на протяжении этих долгих пяти месяцев. Просто спасибо!» – написал Сильва на своей странице в твиттере.