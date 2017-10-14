Гвардиола: «Мне хочется, чтобы Силва остался в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил факт переговоров с полузащитником Давидом Силвой по поводу нового контракта.

Нынешнее соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до лета 2019 года. Представители испанца ведут переговоры со спортивным директором «горожан» Чики Бегиристайном о продлении договора еще на год.

«Мы бы хотели, чтобы Силва остался, но это зависит от него и Чики. Это особенный игрок, который мне очень нравится – боец, победитель, у него есть качество держать мяч. Он очень важен для «Сити». Вы должны быть счастливы, потому что у вас есть он.

Он любит «Манчестер Сити», потому что он часть истории клуба, как Джо Харт, Венсан Компани, Яя Туре и Серхио Агуэро. Он один тех из парней, благодаря которым «Манчестер Сити» сделал очень важный шаг. Они очень нам помогли», – сказа Гвардиола.

Ранее СМИ сообщили, что интерес к Силве проявляют «Интер» и «Милан».