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    Силва, Жезус, Стерлинг – в основе «Сити» на матч с «Ливерпулем»; у гостей Салах сыграет с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Сане, Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус.

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на манчестерском «Этихаде» в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    10.04.2018 20:38
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