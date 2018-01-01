Гвардиола: «Личная жизнь Силвы важнее футбола. Он вернется, когда решит свои проблемы»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда его полузащитник Давид Силва вернется в строй. Испанец отсутствует в составе по причинам личного характера.

«Давид вернется, когда решит все свои проблемы. Его личная жизнь важнее всего», – сказал Гвардиола.

Последний раз Силва выходил на поле 23 декабря.