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    Гвардиола: «Личная жизнь Силвы важнее футбола. Он вернется, когда решит свои проблемы»

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда его полузащитник Давид Силва вернется в строй. Испанец отсутствует в составе по причинам личного характера.

    «Давид вернется, когда решит все свои проблемы. Его личная жизнь важнее всего», – сказал Гвардиола.

    Последний раз Силва выходил на поле 23 декабря.

    Источник: Goal.com

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    01.01.2018 19:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 января 2018, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гнать надо в шею таких футболистов, которые не хотят полностью посвещать себя работе. Это что за поведение такое: хочу приду, хочу не приду, у меня живот болит, у меня похмелье, давайте как-нибудь потом? Ей богу, как школьник какой-то!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия > BRO_football 2 января 2018, 05:36

      Ты не прав. Главное - это семья!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > BRO_football 2 января 2018, 09:45

      при возникновении серьезных проблем дома ты все что угодно сделаешь, чтобы решить их, или же спокойно пойдешь на работу и забьешь болт?

      1
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 1 января 2018, 22:17

      Он важен для МС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 января 2018, 20:16

      Главное, чтобы со здоровьем было всё нормально. Остальное поправимо. Силва Давид -один из самых умных игроков современного футбола

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