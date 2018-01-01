Гвардиола: «Личная жизнь Силвы важнее футбола. Он вернется, когда решит свои проблемы»

Гнать надо в шею таких футболистов, которые не хотят полностью посвещать себя работе. Это что за поведение такое: хочу приду, хочу не приду, у меня живот болит, у меня похмелье, давайте как-нибудь потом? Ей богу, как школьник какой-то!
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда его полузащитник Давид Силва вернется в строй. Испанец отсутствует в составе по причинам личного характера.
«Давид вернется, когда решит все свои проблемы. Его личная жизнь важнее всего», – сказал Гвардиола.
Последний раз Силва выходил на поле 23 декабря.