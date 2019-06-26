Давид Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

Он уходит из Сити или вообще завершает карьеру?
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва анонсировал уход из английского клуба по окончании сезона-2019/20.
«10 лет вполне достаточно. Это будет мой последний сезон в клубе. Изначально руководство «Манчестер Сити» предлагало еще два года контракта, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Достойная круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», – заявил испанский футболист.
- Сильва перешел в «Сити» из «Валенсии» в 2010 году.
- В сумме он провел 396 матчей, забил 71 гол и отдал 129 голевых передач.
- В составе «горожан» испанец стал четырехкратным чемпионом Англии.