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    Давид Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва анонсировал уход из английского клуба по окончании сезона-2019/20.

    «10 лет вполне достаточно. Это будет мой последний сезон в клубе. Изначально руководство «Манчестер Сити» предлагало еще два года контракта, но я решил остаться еще на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Достойная круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», – заявил испанский футболист.

    • Сильва перешел в «Сити» из «Валенсии» в 2010 году.
    • В сумме он провел 396 матчей, забил 71 гол и отдал 129 голевых передач.
    • В составе «горожан» испанец стал четырехкратным чемпионом Англии.

    Источник: Daily Mail

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    26.06.2019 06:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 июня 2019, 14:38

      Он уходит из Сити или вообще завершает карьеру?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      Artemka444 26 июня 2019, 09:50

      Красавчик!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 26 июня 2019, 07:25

      Давид чем то похож на Анюкова. Спокойный, уравновешенный, рассудительный. Браво Давид.

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