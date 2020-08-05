«Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш

«Манчестер Сити» хочет усилиться в летнее трансферное окно еще пятью новыми футболистами, пишет Sky Sports.

Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола планирует укрепить прежде всего оборону. В прошлом сезоне команда пропустила 35 мячей в 38 играх. Приоритетная цель – защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Впрочем, до осуществления этой сделки еще далеко.

Кроме того, Гвардиола надеется найти долгосрочные замены Давиду Сильве и Серхио Агуэро. Что касается последнего, то здесь «Манчестер Сити» рассматривает варианты с Лаутаро Мартинесом из «Интера» и форвардом «Атлетико» Жоау Фелишем.

Ранее клуб объявил о трансфере из «Валенсии» полузащитника Феррана Торреса.