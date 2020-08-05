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  • «Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш

«Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш

5 августа 2020, 14:45
4

«Манчестер Сити» хочет усилиться в летнее трансферное окно еще пятью новыми футболистами, пишет Sky Sports.

Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола планирует укрепить прежде всего оборону. В прошлом сезоне команда пропустила 35 мячей в 38 играх. Приоритетная цель – защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Впрочем, до осуществления этой сделки еще далеко.

Кроме того, Гвардиола надеется найти долгосрочные замены Давиду Сильве и Серхио Агуэро. Что касается последнего, то здесь «Манчестер Сити» рассматривает варианты с Лаутаро Мартинесом из «Интера» и форвардом «Атлетико» Жоау Фелишем.

Ранее клуб объявил о трансфере из «Валенсии» полузащитника Феррана Торреса.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Интер Атлетико Сильва Давид Агуэро Серхио Мартинес Лаутаро Феликс Жоау Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Сильвербой
1596629967
И на х..ю видали они ваш ФФП!!!!
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КонтриК
1596632436
Что все в Фелише видят интересного?? Атлетико купил его за 120 млн и явно сейчас отдавать дешевле не будут, но зачем он нужен другому клубу за эти деньги?
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хав_бек
1596636767
По ходу в Сити игроков столько, что хватит на всю РПЛ)))
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Skull_Boy
1596640296
Ну если Ливер за победу в АПЛ заработал 350 млн, реклама, спонсоры + % с ТВ, сколько тогда Сити поднял и понятно что ФФП в топе будет и это не гнилое РПЛ
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