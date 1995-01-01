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    «Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш

    «Манчестер Сити» хочет усилиться в летнее трансферное окно еще пятью новыми футболистами, пишет Sky Sports.

    Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола планирует укрепить прежде всего оборону. В прошлом сезоне команда пропустила 35 мячей в 38 играх. Приоритетная цель – защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Впрочем, до осуществления этой сделки еще далеко.

    Кроме того, Гвардиола надеется найти долгосрочные замены Давиду Сильве и Серхио Агуэро. Что касается последнего, то здесь «Ман Сити» рассматривает варианты с Лаутаро Мартинесом из «Интера» и форвардом «Атлетико» Жоау Фелишем.

    Ранее клуб объявил о трансфере из «Валенсии» полузащитника Феррана Торреса.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +191

      КонтриК 12 минут назад

      Что все в Фелише видят интересного?? Атлетико купил его за 120 млн и явно сейчас отдавать дешевле не будут, но зачем он нужен другому клубу за эти деньги?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1522

      FENIX-SL 50 минут назад

      справедливости нет
      закинули на лапу несколько лямов чтобы обойти запрет
      и вот очередной закуп разрушающий другие клубы

      0
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      Рейтинг: +6185

      Сильвербой 54 минуты назад

      И на х..ю видали они ваш ФФП!!!!

      0
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