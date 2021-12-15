Сильва – Агуэро: «Горд разделить с тобой так много моментов. Ты мой соучастник в преступлениях!»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва отреагировал на завершение карьеры форварда Серхио Агуэро. Они вместе выступали за «Манчестер Сити».

«Друг, я знаю, что тебе пришлось принять очень трудное решение, но ты уходишь как легенда. Для меня было гордостью разделить с тобой так много моментов на поле и за его пределами. Ты мой соучастник в преступлениях! Удачи на новом этапе!» – написал Сильва.

Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.

Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».

Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

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