⚡ Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я созвал эту пресс-конференцию для того, чтобы сообщить вам о завершении карьеры.

Почему я принял это решение? У меня есть проблемы со здоровьем, о которых вы знаете. Я столкнулся с этой проблемой месяц назад.

Врачи сказали, что будет лучше завершить карьеру. Я принял решение десять дней назад», – сказал Агуэро.