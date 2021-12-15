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    ⚡ Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом он сказал на пресс-конференции.

    «Я созвал эту пресс-конференцию для того, чтобы сообщить вам о завершении карьеры.

    Почему я принял это решение? У меня есть проблемы со здоровьем, о которых вы знаете. Я столкнулся с этой проблемой месяц назад.

    Врачи сказали, что будет лучше завершить карьеру. Я принял решение десять дней назад», – сказал Агуэро.

    • Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Серхио также выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».
    • Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.
    • Форвард 5 раз выиграл чемпионат Англии и взял Кубок Америки-2021.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +5711

      Добрый Бобер 41 минуту назад

      Как же жалко талантливого футболиста! Держись, Серхио!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Здоровье главнее!
      Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22423

      bset 1 час назад

      Кокорин объявил о завершении карьеры. Он засмеялся на пресс-конференции

      0
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      ...
      Рейтинг: +22423

      bset > bset 1 час назад

      Это я к тому, что человек провел отличную карьеру, завоевал трофеи и все равно расстроен тем, что не может больше играть. Для него это жизнь. А тот же Кокорин ничего показать не успел и, наверное, не сильно расстраивается от того, что скоро завершит. Он плачет только по ночам, когда вспоминает, как далеко он от московских клубов.

      3
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      Рейтинг: +595

      NeoNaTe 1 час назад

      Легенда

      3
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      Рейтинг: +2291

      Enter2006 1 час назад

      Всё правильно сделал, с сердцем не шутят. Иди на административную работу или тренером в Барсу, и всё будет хорошо!

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