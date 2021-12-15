⚡ Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро закончил карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Я созвал эту пресс-конференцию для того, чтобы сообщить вам о завершении карьеры.
Почему я принял это решение? У меня есть проблемы со здоровьем, о которых вы знаете. Я столкнулся с этой проблемой месяц назад.
Врачи сказали, что будет лучше завершить карьеру. Я принял решение десять дней назад», – сказал Агуэро.
- Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- Серхио также выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».
- Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.
- Форвард 5 раз выиграл чемпионат Англии и взял Кубок Америки-2021.
Источник: AS