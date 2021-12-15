«Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада»

«Манчестер Сити» отреагировал на завершение карьеры своего бывшего форварда Серхио Агуэро. Англичане пообещали, что в следующем году возле «Этихада» появится статуя аргентинца.
Там уже находятся скульптуры Давида Сильвы и Венсана Компани.
«Легендарное влияние Агуэро было также отмечено установкой специальной и постоянной мозаики в клубной академии», – добавила пресс-служба «Манчестер Сити».
- Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».
- Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.
Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»