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    «Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада»

    «Манчестер Сити» отреагировал на завершение карьеры своего бывшего форварда Серхио Агуэро. Англичане пообещали, что в следующем году возле «Этихада» появится статуя аргентинца.

    Там уже находятся скульптуры Давида Сильвы и Венсана Компани.

    «Легендарное влияние Агуэро было также отмечено установкой специальной и постоянной мозаики в клубной академии», – добавила пресс-служба «Манчестер Сити».

    • Агуэро перешел в «Барселону» летом 2021 года. В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Серхио также выступал за «Атлетико» и «Индепендьенте».
    • Он провел 101 матч за сборную Аргентины и забил 42 гола.

    Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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