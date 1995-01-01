The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложение от катарского клуба, сообщает The Sun.
По информации источника, в Катаре 33-летнему испанцу готовы платить шесть миллионов фунтов в год чистыми. Речь идет о контракте до 2021 года.
Футболист пока не принял окончательного решения, но «Сити» уже начал искать ему замену, чтобы быть готовым к любому развитию событий.
Пока клуб склоняется к кандидатуре хавбека «Лестера» Юри Тилеманса, права на которого принадлежат «Монако».
- Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
- В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 14 результативных передач в 50 матчах.
- Контракт между игроком и клубом истекает в июне 2020 года.