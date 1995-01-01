The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложение от катарского клуба, сообщает The Sun.

По информации источника, в Катаре 33-летнему испанцу готовы платить шесть миллионов фунтов в год чистыми. Речь идет о контракте до 2021 года.

Футболист пока не принял окончательного решения, но «Сити» уже начал искать ему замену, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

Пока клуб склоняется к кандидатуре хавбека «Лестера» Юри Тилеманс​а, права на которого принадлежат «Монако».