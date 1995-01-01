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    The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложение от катарского клуба, сообщает The Sun.

    По информации источника, в Катаре 33-летнему испанцу готовы платить шесть миллионов фунтов в год чистыми. Речь идет о контракте до 2021 года.

    Футболист пока не принял окончательного решения, но «Сити» уже начал искать ему замену, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

    Пока клуб склоняется к кандидатуре хавбека «Лестера» Юри Тилеманс​а, права на которого принадлежат «Монако».

    • Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
    • В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 14 результативных передач в 50 матчах.
    • Контракт между игроком и клубом истекает в июне 2020 года.

    Источник: The Sun

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