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Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

4 ноября 2019, 10:57

Участие полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» находится под вопросом.

«За пять минут до окончания первого тайма в матче с «Саутгемптоном» Давид сказал, что у него есть боль в мышцах. Всегда, когда у тебя мышечные проблемы, восстановление занимает от 10 до 12 дней», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

  • В текущем сезоне Сильва провел 14 игр во всех турнирах, забил три гола и сделал пять ассистов.
  • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Саутгемптон Ливерпуль Сильва Давид Гвардиола Хосеп
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