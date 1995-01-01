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    Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

    Участие полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» находится под вопросом.

    «За пять минут до окончания первого тайма в матче с «Саутгемптоном» Давид сказал, что у него есть боль в мышцах. Всегда, когда у тебя мышечные проблемы, восстановление занимает от 10 до 12 дней», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

    • В текущем сезоне Сильва провел 14 игр во всех турнирах, забил три гола и сделал пять ассистов.
    • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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