Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

Участие полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы в матче 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля» находится под вопросом.

«За пять минут до окончания первого тайма в матче с «Саутгемптоном» Давид сказал, что у него есть боль в мышцах. Всегда, когда у тебя мышечные проблемы, восстановление занимает от 10 до 12 дней», – сказал главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.