Сильва побил рекорд Карпина в «Реал Сосьедаде»

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл «Леванте» со счетом 1:2 в 35-м туре Примеры.

Единственный мяч в составе команды из Сан-Себастьяна забил полузащитник Давид Сильва.

Экс-хавбек «Манчестер Сити» отличился, когда ему было 36 лет и 118 дней.

Сильва стал самым возрастным автором гола «Реал Сосьедада» в Примере, побив рекорд Валерия Карпина (36 лет и 59 дней).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?