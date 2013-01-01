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Сильва побил рекорд Карпина в «Реал Сосьедаде»

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл «Леванте» со счетом 1:2 в 35-м туре Примеры.

Единственный мяч в составе команды из Сан-Себастьяна забил полузащитник Давид Сильва.

Экс-хавбек «Манчестер Сити» отличился, когда ему было 36 лет и 118 дней.

Сильва стал самым возрастным автором гола «Реал Сосьедада» в Примере, побив рекорд Валерия Карпина (36 лет и 59 дней).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Педро Мартина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    oihyyt 16 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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