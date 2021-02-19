Мата – Сильве: «Приятно снова встретиться, волшебник»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата оставил пост после матча Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Он посвящен игроку басков Давиду Сильве.
«Как приятно снова видеть тебя, волшебник», – написал Мата.
- Игроки вместе брали ЧМ-2010 и Евро-2012.
- Сильва больше всего матчей в карьере провел за «Манчестер Сити» – футболисты встречались в АПЛ.
- Оба футболиста выступали за «Валенсию».
Qué bueno volver a verte mago @21LVA pic.twitter.com/EacSvqJH28— Juan Mata García (@juanmata8) February 19, 2021