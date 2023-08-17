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    • Чемпион мира-2010 будет личным наставником Захаряна в «Сосьедаде»

    Чемпион мира-2010 будет личным наставником Захаряна в «Сосьедаде»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Реал Сосьедад» получит личного наставника.

    Им станет Давид Сильва, завершивший карьеру в июле из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

    37-летний футболист будет восстанавливаться после травмы на базе «Сосьедада» и сможет курировать своего преемника.

    • Сильва – чемпион мира 2010 года и победитель двух Евро в составе сборной Испании.
    • Он 10 сезонов провел в «Манчестер Сити» (2010-2020).
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за Захаряна 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: Mundo Deportivo

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