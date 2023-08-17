Чемпион мира-2010 будет личным наставником Захаряна в «Сосьедаде»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Реал Сосьедад» получит личного наставника.
Им станет Давид Сильва, завершивший карьеру в июле из-за разрыва передней крестообразной связки колена.
37-летний футболист будет восстанавливаться после травмы на базе «Сосьедада» и сможет курировать своего преемника.
- Сильва – чемпион мира 2010 года и победитель двух Евро в составе сборной Испании.
- Он 10 сезонов провел в «Манчестер Сити» (2010-2020).
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за Захаряна 12 млн евро + бонусы.
Источник: Mundo Deportivo