Чемпион мира-2010 будет личным наставником Захаряна в «Сосьедаде»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Реал Сосьедад» получит личного наставника.

Им станет Давид Сильва, завершивший карьеру в июле из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

37-летний футболист будет восстанавливаться после травмы на базе «Сосьедада» и сможет курировать своего преемника.