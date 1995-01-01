Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Сильва сообщил партнерам по «Манчестер Сити» об уходе в «Лацио»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва решил пополнить в летнее окно «Лацио». Он уже сообщил об уходе в итальянский клуб партнерам, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на итальянскую Il Tempo.

    Испанец в разговорах внутри команды заверил, что поборется с «Лацио» за первое место в Серии А.

    • «Лацио» объявит о подписании Сильвы в ближайшие дни.
    • Сильва выступал за «Сити» с 2010 года.
    • Он провел 435 матчей, забил 77 голов и сделал 140 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      JuicyG 46 минут назад

      В принципе это возможно,всё-таки у Иммобиле не было ещё такого игрока в помощь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78384
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru