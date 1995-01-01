Сильва сообщил партнерам по «Манчестер Сити» об уходе в «Лацио»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва решил пополнить в летнее окно «Лацио». Он уже сообщил об уходе в итальянский клуб партнерам, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на итальянскую Il Tempo.

Испанец в разговорах внутри команды заверил, что поборется с «Лацио» за первое место в Серии А.