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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Жирона
Бетис - Жирона: обзор матча 18 сентября 2022
Бетис
18.09.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
15'
Б. Иглесиас (П)
71'
Б. Иглесиас
7'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Жирона
89'
Замена
Я. Коуто
️️️️
А. Мартинес
87'
Желтая карточка
О. Ромеу
82'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
Замена
П. Акуоку
️️️️
С. Каналес
80'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Пеццелла
80'
80'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Б. Эспиноcа
ГОЛ! 2:1!
Б. Иглесиас
71'
70'
Замена
С. Саис
️️️️
Р. Рикельме
70'
Замена
М. Вальехо
️️️️
В. Кастелланос
Замена
В. Жозе
️️️️
Л. Энрике
65'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Монтойя
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Иглесиас
15'
14'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартинес
Пас отдал
М. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Рейньер
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Фелипе
2
Пеццелла
33
Монтойя
10
Карвалью
2
Родригес
10
Родри
20
Каналес
11
Энрике
7
Иглесиас
3-2-2-2-1
1
Хуан Карлос
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
14
Буэно
22
Мартинес
3
Гутьеррес
21
Ромеу
24
Гарсия
17
Рикельме
19
Рейньер
11
Кастелланос
2
Пеццелла
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Пеццелла
20
Каналес
24
Акуоку
24
Акуоку
20
Каналес
33
Монтойя
24
Руйбаль
24
Руйбаль
33
Монтойя
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
22
Мартинес
27
Коуто
27
Коуто
22
Мартинес
20
Эспиноcа
19
Вилья
19
Вилья
20
Эспиноcа
11
Кастелланос
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Кастелланос
17
Рикельме
14
Саис
14
Саис
17
Рикельме
Остались в запасе
Бетис
Жирона
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Жирона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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