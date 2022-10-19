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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Бетис
Кадис - Бетис: обзор матча 19 октября 2022
Кадис
19.10.2022, среда, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Бетис
90'
+9
Вторая желтая
С. Каналес
90'
+9
Желтая карточка
С. Каналес
79'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
79'
Замена
Ю. Сабали
️️️️
Л. Энрике
Замена
Х. Мари
️️️️
Алекс
79'
Замена
Л. Эспино
️️️️
С. Арсамендия
73'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Т. Бонгонда
73'
68'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
68'
Замена
Х. Крус
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Р. Алькарас
67'
60'
Замена
С. Каналес
️️️️
В. Карвалью
Замена
И. Карселен
️️️️
Х. Сальдуа
53'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Феде
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Хуан Крус
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
15
Арсамендия
3
Фали
15
Мбайе
2
Сальдуа
6
Феде
17
Окампо
8
Алекс
10
Бонгонда
7
Лукас
11
Лосано
3-1-1-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
6
Гонсалес
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
10
Родри
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
15
Арсамендия
18
Эспино
18
Эспино
15
Арсамендия
2
Сальдуа
20
Карселен
20
Карселен
2
Сальдуа
8
Алекс
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Алекс
6
Феде
4
Алькарас
4
Алькарас
6
Феде
10
Бонгонда
19
Собрино
19
Собрино
10
Бонгонда
11
Энрике
20
Сабали
20
Сабали
11
Энрике
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Карвалью
20
Каналес
20
Каналес
10
Карвалью
17
Хоакин
19
Крус
19
Крус
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Кадис
Бетис
13
Виктор Азнар
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кадис - Бетис
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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