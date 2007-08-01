Хоакин: «Не взял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»

Помню работу Кумана и в Валенсии и в АЗ... Обе команды в середину таблицы спихнул... Тот еще му*ак... На кой он Барсе сдался - понять не могу... Поэтому с Хоакином полностью согласен
Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассказал о том, как у него складывались отношения с Рональдом Куманом во время выступления за «Валенсию» в сезоне-2007/08.
«Это был неприятный опыт. Мне больно вспоминать тот период карьеры. Если бы я был президентом клуба, не взял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала.
Мне было очень плохо, но я перевернул страницу. Мы все высказали друг другу. Ни за что не подам ему руку при встрече», – сказал Хоакин.
- «Барселона» подписала контракт с голландским специалистом до лета 2022 года.
- До назначения Куман возглавлял сборную Голландии.