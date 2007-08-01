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    Хоакин: «Не взял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала»

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассказал о том, как у него складывались отношения с Рональдом Куманом во время выступления за «Валенсию» в сезоне-2007/08.

    «Это был неприятный опыт. Мне больно вспоминать тот период карьеры. Если бы я был президентом клуба, не взял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала.

    Мне было очень плохо, но я перевернул страницу. Мы все высказали друг другу. Ни за что не подам ему руку при встрече», – сказал Хоакин.

    • «Барселона» подписала контракт с голландским специалистом до лета 2022 года.
    • До назначения Куман возглавлял сборную Голландии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1965

      AZ 57 минут назад

      Помню работу Кумана и в Валенсии и в АЗ... Обе команды в середину таблицы спихнул... Тот еще му*ак... На кой он Барсе сдался - понять не могу... Поэтому с Хоакином полностью согласен

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    • ...
      Рейтинг: +10153

      alarm 1 час назад

      странный какой-то хуакин, у которого всего 2 кубка испании за карьеру, в отличие от кумана.

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