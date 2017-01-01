Касорла: «На свадьбе у Рамоса я пил ром и катался на бамперах машин. А Рейна порвал свою рубашку»

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла рассказал о том, как прошла для него свадьба защитника «Реала» Серхио Рамоса и телеведущей Пилар Рубио.

«Я пил лишь только ром, одну рюмку за одной. Я не смешивал напитки, потому что знаю, что это может догнать меня.

Потом мы перешли к танцам. Пабло (Мотос – испанский теле– и радиоведущий, комик. Создатель и руководитель популярного испанского телешоу El hormiguero) был лучшим, а я – вторым. Я был действительно хорош. У меня болела лодыжка, но это того стоило. Хоакин тоже был хорош, но ушел очень рано.

Пепе Рейна остался со мной. Закончилось тем, что он порвал свою рубашку, и я сказал ему; «Пепе, пора уходить».

Я катался на бамперах автомобилей, чего я не делал с 15 лет, и ни разу не свалился за полтора часа.

В этот день было все. Не было камер, телефонов, ничего. Какая прекрасная идея – лишить нас наши телефонов. Мы вернулись к тому, чтобы быть людьми. Телефон был только у Флорентино (Переса – президента «Реала»): он смотрел финал плей-офф чемпионата Испании по баскетболу», – сказал Касорла.

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