Касорла сыграет за сборную Испании впервые за три с половиной года 

Полузащитник Санти Касорла выйдет в стартовом составе на матч квалификации Евро-2020 против Фарерских островов.

Это игра станет первой для испанца за сборную за 1302 дня. В последний раз полузащитник играл за Испанию товарищеском матче с Англией в ноябре 2015 года.

Через две недели после этого матча он получил травму связок колена и пропустил полгода. Осенью 2016 он усугубил травму ахиллова сухожилия (он играл с ней несколько лет) и не смог выходить на поле. Футболист перенес десять операций и не провел ни одного матча в сезоне-2017/18. Игрок вернулся к тренировкам весной 2018 года.