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    Касорла сыграет за сборную Испании впервые за три с половиной года 

    Полузащитник Санти Касорла выйдет в стартовом составе на матч квалификации Евро-2020 против Фарерских островов.

    Это игра станет первой для испанца за сборную за 1302 дня. В последний раз полузащитник играл за Испанию товарищеском матче с Англией в ноябре 2015 года.

    Через две недели после этого матча он получил травму связок колена и пропустил полгода. Осенью 2016 он усугубил травму ахиллова сухожилия (он играл с ней несколько лет) и не смог выходить на поле. Футболист перенес десять операций и не провел ни одного матча в сезоне-2017/18. Игрок вернулся к тренировкам весной 2018 года.

    • Матч Фарерские острова – Испания начнется в 21:45 по московскому времени.
    • Сейчас Касорла выступает за «Вильярреал».
    • В прошлом сезоне Примеры он сыграл в 35 матчах, забил четыре гола и отдал десять голевых передач.

    Источник: Squawka

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