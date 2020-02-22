Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере

Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 25-го тура Примеры против «Мальорки».
Эта игра стала для 38-летнего футболиста 542-й в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с экс-вратарем «Реала» Франсиско Буйо и теперь делит с ним четвертое место в истории турнира.
В топ-3 входят Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).
- Помимо «Бетиса» Хоакин выступал в Испании за «Валенсию» и «Малагу».
- За границей он провел два сезона, играя за «Фиорентину».
- В декабре «Бетис» продлил контракт с хавбеком до лета 2021 года.
Источник: Gracenote Live