Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере

Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 25-го тура Примеры против «Мальорки».

Эта игра стала для 38-летнего футболиста 542-й в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с экс-вратарем «Реала» Франсиско Буйо и теперь делит с ним четвертое место в истории турнира.

В топ-3 входят Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).