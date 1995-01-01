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    Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 25-го тура Примеры против «Мальорки».

    Эта игра стала для 38-летнего футболиста 542-й в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с экс-вратарем «Реала» Франсиско Буйо и теперь делит с ним четвертое место в истории турнира.

    В топ-3 входят Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).

    Источник: Gracenote Live

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