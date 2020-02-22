Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере

Полузащитник «Бетиса» Хоакин вышел на четвертое место по числу матчей в Примере

22 февраля 2020, 01:46
1

Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 25-го тура Примеры против «Мальорки».

Эта игра стала для 38-летнего футболиста 542-й в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с экс-вратарем «Реала» Франсиско Буйо и теперь делит с ним четвертое место в истории турнира.

В топ-3 входят Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).

Источник: Gracenote Live
Испания. Примера Бетис Мальорка Хоакин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1582351986
Выйдет на чистое второе место и завершит карьеру. Это очевидно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+